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Спорт ,  
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Сменивший российское гражданство фигурист выиграл финал Гран-при

Никита Володин после смены гражданства России выиграл финал Гран-при
Никита Володин сменил спортивное гражданство в 2023 году. Ранее в нынешнем сезоне он победил на двух этапах Гран-при
Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин
Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин (Фото: REUTERS)

Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин (Германия) выиграли соревнования спортивных пар в финале мирового Гран-при в Пекине.

В сумме за короткую и произвольную программу они набрали 206,43 балла.

Второе место заняла итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачи (205,88), третье — канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (204,30).

Хазе и Володин выступают вместе первый сезон. Володин до 2023 года выступал за Россию. В 2023-м сменил гражданство на немецкое из-за проблем с поиском партнерши. Он получил предложение от Федерации фигурного катания Германии, которая искала пару для перспективной Хазе.

Ранее в нынешнем сезоне Хазе и Володин выиграли два этапа Гран-при.


 

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Гран-при по фигурному катанию фигурное катание

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