Сменивший российское гражданство фигурист выиграл финал Гран-при
Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин (Германия) выиграли соревнования спортивных пар в финале мирового Гран-при в Пекине.
В сумме за короткую и произвольную программу они набрали 206,43 балла.
Второе место заняла итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачи (205,88), третье — канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (204,30).
Хазе и Володин выступают вместе первый сезон. Володин до 2023 года выступал за Россию. В 2023-м сменил гражданство на немецкое из-за проблем с поиском партнерши. Он получил предложение от Федерации фигурного катания Германии, которая искала пару для перспективной Хазе.
Ранее в нынешнем сезоне Хазе и Володин выиграли два этапа Гран-при.