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Спорт ,  
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Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в самый холодный день за месяц

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в самый холодный день с начала зимы
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец подчеркнул, что условия для игроков осложнятся из-за повышенной влажности.
Нападающий &laquo;Локомотива&raquo; Артем Дзюба
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба (Фото: В. Евдокимов / ФК "Зенит" / ТАСС)

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Локомотивом» и екатеринбургским «Урал» в Москве пройдет в самый холодный день с начала морозов в Москве. Об этом ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил «Чемпионату»

Матч пройдет 8 декабря в Черкизове, начнется в 19:00 мск.

«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве, — отметил Тишковец. — Температура днем будет максимум до -11 или -13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее, от -12 до -14».

Тишковец подчеркнул, что условия для игроков осложнятся из-за повышенной влажности.

«Сейчас уже составляет 85%, а вечером будет составлять примерно 83%. За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как -15 или -18 градусов», — пояснил специалист.

«Вечером будет неприятно — обжигающий морозец, — добавил эксперт. — Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено — осадков значимых не будет».

В 17-м туре в сильный снегопад в Москве прошло два матча. В одном из них ЦСКА дома обыграл «Ростов» со счетом 2:0. Многие игроки признавались, что местами не видели мяча. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин после матча назвал игру в такую погоду «убийством футбола». Он отметил, что «надо быть дебилом, чтобы принимать решение играть в такую погоду» и назвал ответственного за это «идиотом». Позднее он заявил Sport24, что не жалеет об этих высказываниях, а также что арбитр встречи сказал, что не он принимал решение играть. В результате Карпин был дисквалифицирован на два матча (один условно) за эти слова.

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Также в снегопад был проведен матч «Локомотив» — «Зенит» (3:1), начало которого из-за непогоды пришлось отложить.

Несмотря на холода и снегопады в России, руководство РПЛ отказалось переносить 18-й тур на 2024 год.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Футбол чемпионат россии по футболу «Локомотив»

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