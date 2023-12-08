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Спорт ,  
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Кучеров прервал 11-матчевую результативную серию

Кучеров прервал 11-матчевую результативную серию
Кучеров по-прежнему лидирует в списке лучших бомбардиров сезона с 44 очками (17 шайб + 27 передач)
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличились Юусо Пярссинен (17-я минута), Филип Форсберг (22), Райан Макдона (24), Роман Йоси (46) и Яков Тренин (53), у гостей гол на счету Алекса Барре-Буле (13)

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров впервые за 12 матчей не смог отличиться результативными действиями. Серия длилась с 15 ноября. Кучеров по-прежнему лидирует в списке лучших бомбардиров сезона с 44 очками (17 шайб + 27 передач).

В другом матче игрового дня форвард «Детройт Ред Уингз» Клим Костин отметился голом в домашнем матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ). Это его первое результативное действие в девяти играх.

Форвард «Детройта» Александр Барабанов записал на свой счет передачу, продлив результативную серию до трех игр.

Дебютировавший в составе «Детройта» Патрик Кейн не отметился результативными действиями.

Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в гостевом матче с «Калгари Флеймз» (2:3). Ворота гостей защищал россиянин Петр Кочетков, отразивший 24 броска из 27.

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Авторы
Теги
Руслан Алиев
Никита Кучеров НХЛ Хоккей

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