«Спартак» без Абаскаля, борьба «Зенита» за лидерство. Интриги тура РПЛ

Сможет ли «Спартак» победить в отсутствие главного тренера Гильермо Абаскаля, получится ли у «Зенита» уйти на зимнюю паузу в качестве лидера. Интриги 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Локомотив» — «Урал»

Дата и время: 8 декабря, 19:00

Место: «РЖД Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

«Железнодорожники» идут на четырехматчевой серии без поражений в РПЛ: в последних играх они дважды сыграли вничью и дважды победили. В последний раз клуб Михаила Галактионова уступил 28 октября в игре против «Ростова» (0:1). «Локомотив» расположился на шестом месте в таблице с 28 очками.

В прошлом туре «Локомотив» победил петербургский «Зенит» во время сильного снегопада в Москве (3:1). В игре с петербургским клубом форвард Максим Глушенков отметился двумя забитыми мячами. При этом нападающему удается не уходить без результативных действий в четырех матчах РПЛ подряд: в нынешнем туре у него есть возможность отличиться в пятой игре кряду.

«Урал» в последнем туре проиграл «Пари НН» со счетом 0:1. Так, екатеринбургский клуб в последних шести матчах потерпел пять поражений и одержал одну победу: в 16-м туре подопечные Виктора Гончаренко выиграли у «Краснодара» (3:1). «Урал» с 19 очками находится на 12-й строчке.

В первом круге «Локомотиву» удалось избежать поражения в компенсированное время благодаря забитому мячу Тимура Сулейманова. В последних пяти очных играх каждая из команд одержала по одной победе, потерпела поражение и три раза сыграла вничью.

«Спартак» — «Крылья Советов»

Дата и время: 9 декабря, 14:00

Место: «Открытие Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Спартак"

«Спартак» на прошлой неделе проиграл занимавшему предпоследнее место в РПЛ «Ахмату» (1:2). Матч не прошел без скандала. На 34-й минуте встречи полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша во время празднования гола своей команды подбежал к скамейке соперника и прыгнул двумя ногами вперед рядом с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем. После этого испанский тренер толкнул в спину игрока, который упал на землю. Тренер «Спартака» в итоге была удален, а футболист «Ахмата» получил желтую карточку.

Абаскаль считает, что на его месте подобным образом отреагировал бы любой человек. «Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону, — отметил он. — Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя».

Абаскаль извинился, но с самарцами «красно-белым» придется провести встречу без главного тренера, поскольку испанца дисквалифицировали на три игры.

Из-за проигрыша от «Ахмата» в прошлом туре «Спартак» впервые с конца октября не смог набрать ни одного очка. До этого москвичи дважды победили и один раз сыграли вничью. Теперь «красно-белые» занимают седьмое место с 27 очками.

«Крылья Советов» в последних пяти матчах дважды победили, сыграли вничью и один раз уступили в матче с лидером чемпионата «Краснодаром» (1:2). В последнем туре подопечные Игоря Осинькина одержали победу над худшей командой РПЛ «Сочи» (2:0). Самарский клуб находится на четвертой строчке с 29-ю очками.

Последняя встреча команд прошла в октябре в рамках 10-го тура РПЛ. Тогда «красно-белые» уступили в Самаре с разгромным счетом 0:4. Дублем в том матче отметился Юрий Горшков. На «Открытие Арене» команды последний раз встречались в октябре 2022 года: тогда московский клуб разгромил гостей со счетом 5:2.

«Зенит» — «Пари НН»

Дата и время: 9 декабря, 19:45

Место: «Газпром Арена»

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"

«Зенит» в прошлом туре проиграл «Локомотиву» со счетом 1:3. Первый мяч в ворота «Зенита» стал следствием ошибки вратаря Михаила Кержакова, который на восьмой минуте неудачно среагировал на передачу Максима Глушенкова на ближнюю штангу.

Единственный гол «Зенита» на счету Матео Кассьерры (41). При этом колумбиец продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров лиги с 13-ю забитыми мячами.

Поражение в прошлом туре стало для «Зенита» четвертым в этом сезоне РПЛ, при этом в прошлом году было два поражения за весь сезон. Больше при Сергее Семаке «Зенит» проигрывал только в сезоне 2018/19 (6). Теперь у «Зенита» 33 очка и вторая строчка в таблице. В случае победы над «Пари НН» и поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА, петербургский клуб сможет возглавить таблицу.

Команда Сергея Юрана в прошлом туре обыграла екатеринбургский «Урал». Эта победа стала для нижегородцев первой за месяц: в последний раз «Пари НН» выигрывали 29 октября в матче с «Сочи» (1:0). После этого нижегородская команда один рад сыграла вничью и дважды потерпела поражение.

В первом круге команды встречались в Нижнем Новгороде. Тогда гости одержали победу со счетом 2:0. Всего «Зенит» и «Пари НН» в своей истории встречались шесть раз, из которых петербургский клуб четыре раза одержал победу, один раз сыграл вничью и уступил.

«Факел» — «Динамо»

Дата и время: 10 декабря, 14:00

Место: «Центральный стадион профсоюзов»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

Московский клуб находится на восьмиматчевой беспроигрышной серии: он четыре раза выиграл и четыре раза сыграл вничью. В прошлом туре «Динамо» обыграло казанский «Рубин» (1:0). Единственный мяч на 25-й минуте забил Константин Тюкавин, который повторил клубный рекорд Ролана Гусева 2000 года по продолжительности голевой серии (пять игр).

Для 21-летнего Тюкавина этот гол стал 25-м в РПЛ, в XXI веке только четыре других игрока достигали этой отметки в более молодом возрасте: Жо, Александр Кержаков, Федор Чалов и Алан Дзагоев. Более того, на этой неделе Тюкавин был признан лучшим молодым игроком РПЛ 2023 года.

«Факел» в последних пяти матчах дважды выиграл, дважды сыграл вничью и лишь один раз уступил. В прошлом туре воронежский клуб не смог определить победителя в матче с аутсайдером лиги «Балтикой». К 18-му туру «Факел» набрал 20 очков и расположился на 11-м месте.

В первой части чемпионата России динамовцам не удалось одержать победу над «Факелом» в домашнем матче. Встреча завершилась безголевой ничьей (0:0). При этом в пяти последних встречах воронежский клуб трижды одержал победу и два раза сыграл вничью. В последний раз динамовцам удавалось выиграть в Воронеже в июне 2001-го года (2:1).

«Краснодар» — ЦСКА

Дата и время: 10 декабря, 19:45

Место: «Краснодар»

Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"

В прошлом туре «Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. При этом «черно-зеленым» удалось победить благодаря голу бывшего игрока ЦСКА Ильзата Ахметова, который летом 2022-го года перешел в «Краснодар».

Команда Владимира Ивича не проигрывает в 15 домашних матчах в РПЛ в 2023 году: краснодарский клуб выиграл в 11 матчах и четыре раза сыграл вничью. В матчей против «армейцев» у клуба Сергея Галицкого есть возможность продлить беспроигрышную серию. При этом «Краснодар» пропускает в семи матчах РПЛ подряд, хотя в первых десяти турах сезона он семь раз сыграл на ноль.

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА

ЦСКА в последних пяти матчах РПЛ один раз проиграл, один раз сыграл вничью и трижды выиграл: в последнем туре клуб Владимира Федотова одержал победу над «Ростовом» (2:0). Игра прошла в Москве в условиях сильного снегопада.

Этот тур станет важнейшим для «армейцев», которые набрали 28 очков (пятое место), поскольку в случае победы ЦСКА теоретически может уйти на зимнюю паузу, отставая от лидера на четыре очка. В случае поражения «Краснодар» (35 очков) оторвется от «красно-синих» на 10 очков.

Для «Краснодара» ЦСКА является не самым удобным соперником. В первом круге именно «армейцы» нанесли первое поражение лидерам чемпионата (1:0): до 13-го тура «Краснодар» шел на рекордной в истории клуба 18-и матчевой беспроигрышной серии в чемпионате.