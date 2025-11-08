СКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2, Тревор Мёрфи забросил решающую шайбу на 58-й минуте

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (23-я минута), Марат Хайруллин (31) и Тревор Мёрфи (58). У проигравших отличились Джордан Уил (7) и Дилан Сикура (45).

У «Динамо» прервалась победная серия из шести матчей.

«Динамо» набрало 31 очко в 23 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками расположился на девятой строчке.

В следующем матче «Динамо» 10 ноября примет «Шанхай Дрэгонс», СКА в тот же день в гостях сыграет с омским «Авангардом».