СКА прервал шестиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ
Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Джозеф Бландизи (23-я минута), Марат Хайруллин (31) и Тревор Мёрфи (58). У проигравших отличились Джордан Уил (7) и Дилан Сикура (45).
У «Динамо» прервалась победная серия из шести матчей.
«Динамо» набрало 31 очко в 23 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 24 очками расположился на девятой строчке.
В следующем матче «Динамо» 10 ноября примет «Шанхай Дрэгонс», СКА в тот же день в гостях сыграет с омским «Авангардом».
