«Ростов» с минимальным счетом обыграл аутсайдера РПЛ
Футболисты «Ростова» обыграли «Сочи» со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Кирилл Щетинин (40-я минута).
«Ростов» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с восемью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре «Ростов» 23 ноября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Сочи» двумя днями ранее на выезде встретится с тольяттинским «Акроном».
