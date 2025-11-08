«Ростов» с минимальным счетом обыграл аутсайдера РПЛ

Гол Щетинина принес «Ростову» победу над «Сочи» в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Кирилл Щетинин

Фото: телеграм-канал ФК «Сочи»

Футболисты «Ростова» обыграли «Сочи» со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Кирилл Щетинин (40-я минута).

«Ростов» набрал 18 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с восемью очками расположился на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре «Ростов» 23 ноября в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Сочи» двумя днями ранее на выезде встретится с тольяттинским «Акроном».