Спорт⁠,
0

«Бавария» прервала победную серию из 16 матчей

Гол Гарри Кейна на 93-й минуте матча с «Унионом» спас «Баварию» от первого в сезоне поражения
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Футболисты «Баварии» сыграли вничью с «Унионом» со счетом 2:2 в гостевом матче 10-го тура чемпионата Германии.

В составе хозяев дубль сделал Данило Дуки (27-я и 82-я минуты). У гостей отличились Луис Диас (38) и Гарри Кейн (90+3).

«Бавария» впервые не смогла победить в нынешнем сезоне. До матча с «Унионом» у мюнхенцев было девять побед в чемпионате, четыре — в Лиге чемпионов, две — в Кубке и одна в Суперкубке Германии.

«Бавария» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 28 очков. «Унион» расположился на 10-й строчке с 12 очками.

В следующем туре «Бавария» 22 ноября примет «Фрайбург», «Унион» на следующий день на выезде сыграет с «Санкт-Паули».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Бундеслига ФК Бавария
