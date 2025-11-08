ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»

Встреча завершилась со счетом 4:0, голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин сыграл «на ноль»

Дмитрий Гамзин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Шайбы забросили Прохор Полтапов (7-я минута), Дмитрий Бучельников (20), Владислав Провольнев (27) и Даниэль Спронг (38).

22-летний голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые в сезоне сыграл «на ноль».

ЦСКА нанес «Сибири» девятое поражения подряд и прервал собственную серию из четырех поражений.

ЦСКА набрал 24 очка в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 23 играх расположилась на последней, 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче ЦСКА 10 ноября примет «Северсталь», «Сибирь» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».