ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь»
Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Шайбы забросили Прохор Полтапов (7-я минута), Дмитрий Бучельников (20), Владислав Провольнев (27) и Даниэль Спронг (38).
22-летний голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин впервые в сезоне сыграл «на ноль».
ЦСКА нанес «Сибири» девятое поражения подряд и прервал собственную серию из четырех поражений.
ЦСКА набрал 24 очка в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 23 играх расположилась на последней, 11-й строчке на Востоке.
В следующем матче ЦСКА 10 ноября примет «Северсталь», «Сибирь» в тот же день в гостях сыграет с московским «Спартаком».
