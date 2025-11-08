Чемпион мира Гукеш сенсационно вылетел с КМ по шахматам

Индийский гроссмейстер уступил в третьем раунде домашнего турнира немцу Фредерику Сване, который занимает 85-е место в рейтинге FIDE

Гукеш Доммараджу (Фото: Gregor Fischer / dpa / Global Look Press)

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу, действующий чемпион мира, потерпел сенсационное поражение на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа.

В третьем раунде 19-летний Гукеш уступил 21-летнему немцу Фредерику Сване со счетом 0:5:1,5.

В четвертом раунде соперником Сване, который занимает 85-е место в рейтинге FIDE, станет Шант Саргсян из Армении.

Из россиян борьбу на Кубке мира еще продолжают Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Евгений Наер.

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году (если они еще туда не квалифицировались). Гукеш в декабре 2024 года стал 18-м чемпионом мира, победив китайца Дин Лижэня.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.