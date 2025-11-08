 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,85 x 4 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,5 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,4 2 7,9 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Чемпион мира Гукеш сенсационно вылетел с КМ по шахматам

Индийский гроссмейстер уступил в третьем раунде домашнего турнира немцу Фредерику Сване, который занимает 85-е место в рейтинге FIDE
Гукеш Доммараджу
Гукеш Доммараджу (Фото: Gregor Fischer / dpa / Global Look Press)

Индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу, действующий чемпион мира, потерпел сенсационное поражение на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа.

В третьем раунде 19-летний Гукеш уступил 21-летнему немцу Фредерику Сване со счетом 0:5:1,5.

В четвертом раунде соперником Сване, который занимает 85-е место в рейтинге FIDE, станет Шант Саргсян из Армении.

Из россиян борьбу на Кубке мира еще продолжают Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Гребнев, Андрей Есипенко и Евгений Наер.

Победитель Кубка мира, а также занявшие второе и третье места получат право сыграть в турнире претендентов на шахматную корону в 2026 году (если они еще туда не квалифицировались). Гукеш в декабре 2024 года стал 18-м чемпионом мира, победив китайца Дин Лижэня.

Турнир в Гоа с призовым фондом $2 млн продлится до 27 ноября. Победителем прошлого Кубка мира, который состоялся в 2023 году, был норвежец Магнус Карлсен.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Гукеш Доммараджу
Материалы по теме
Непомнящий раскритиковал условия проведения Кубка мира по шахматам в Гоа
Спорт
Непомнящий сенсационно вылетел с Кубка мира по шахматам
Спорт
Более 15 тыс. человек подписали петицию против шахматиста Крамника
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
В Нигерии заявили, что Россия и Китай не спасут страну от удара США Политика, 19:15
Израиль назвал пиар-ходом турецкий ордер на арест Нетаньяху Политика, 19:13
ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь» Спорт, 19:08
На Украине мужчина при бегстве из военкомата упал на крышу столовой Общество, 19:00
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
В Польше отклонили проект президента о наказании за бандеровские символы Политика, 18:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Москве на речном электротрамвае произошло задымление Общество, 18:43
Чемпион мира Гукеш сенсационно вылетел с КМ по шахматам Спорт, 18:40
В Москве простились с телеведущим Юрием Николаевым. Видео Общество, 18:35
В Димитровграде проверят невыплату зарплат строителям ядерной установки Общество, 18:30
ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ Спорт, 18:26
СК установил причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области Общество, 18:21