 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,85 x 4 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,5 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,3 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,4 2 7,9 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ

Автором единственного забитого мяча стал Кирилл Глебов
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Футболисты московского ЦСКА обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Кирилл Глебов (75-я минута).

На счету 19-летнего Глебова уже пять мячей в этом сезоне РПЛ. Это рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет по голам за сезон со времен Федора Чалова в сезоне 2016/17 (шесть голов), сообщает Opta.

ЦСКА набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) свой матч 15-го тура проведет 9 ноября. «Динамо» с 14 очками расположилось на 12-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 22 ноября в гостях сыграет с московским «Спартаком», махачкалинцы днем позже на выезде встретятся со столичным «Динамо».

В параллельном матче 15-го тура «Пари Нижний Новгород» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Динамо Махачкала
Материалы по теме
«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ
Спорт
РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит»
Спорт
В ЦСКА фразой про «убийство игры» оценили назначенный пенальти в Кубке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
В Нигерии заявили, что Россия и Китай не спасут страну от удара США Политика, 19:15
Израиль назвал пиар-ходом турецкий ордер на арест Нетаньяху Политика, 19:13
ЦСКА прервал четырехматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Сибирь» Спорт, 19:08
На Украине мужчина при бегстве из военкомата упал на крышу столовой Общество, 19:00
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
В Польше отклонили проект президента о наказании за бандеровские символы Политика, 18:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Москве на речном электротрамвае произошло задымление Общество, 18:43
Чемпион мира Гукеш сенсационно вылетел с КМ по шахматам Спорт, 18:40
В Москве простились с телеведущим Юрием Николаевым. Видео Общество, 18:35
В Димитровграде проверят невыплату зарплат строителям ядерной установки Общество, 18:30
ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ Спорт, 18:26
СК установил причастного к взрыву газа в жилом доме в Тульской области Общество, 18:21