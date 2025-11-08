ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ

Автором единственного забитого мяча стал Кирилл Глебов

Кирилл Глебов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Футболисты московского ЦСКА обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный гол забил Кирилл Глебов (75-я минута).

На счету 19-летнего Глебова уже пять мячей в этом сезоне РПЛ. Это рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет по голам за сезон со времен Федора Чалова в сезоне 2016/17 (шесть голов), сообщает Opta.

ЦСКА набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) свой матч 15-го тура проведет 9 ноября. «Динамо» с 14 очками расположилось на 12-й строчке.

В следующем туре ЦСКА 22 ноября в гостях сыграет с московским «Спартаком», махачкалинцы днем позже на выезде встретятся со столичным «Динамо».

В параллельном матче 15-го тура «Пари Нижний Новгород» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.