ЦСКА обыграл махачкалинское «Динамо» и вернулся в лидеры РПЛ
Футболисты московского ЦСКА обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в гостевом матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол забил Кирилл Глебов (75-я минута).
На счету 19-летнего Глебова уже пять мячей в этом сезоне РПЛ. Это рекорд среди игроков ЦСКА до 20 лет по голам за сезон со времен Федора Чалова в сезоне 2016/17 (шесть голов), сообщает Opta.
ЦСКА набрал 33 очка и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) свой матч 15-го тура проведет 9 ноября. «Динамо» с 14 очками расположилось на 12-й строчке.
В следующем туре ЦСКА 22 ноября в гостях сыграет с московским «Спартаком», махачкалинцы днем позже на выезде встретятся со столичным «Динамо».
В параллельном матче 15-го тура «Пари Нижний Новгород» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» со счетом 0:0.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев