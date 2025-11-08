 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA

Кудерметова и бельгийка Мертенс выиграли Итоговый турнир WTA в парном разряде
Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс в решающем матче обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани
Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова
Элизе Мертенс и Вероника Кудерметова (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images for WTA)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в Эр-Рияде в парном разряде.

В финале они обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс вместе выиграли Уимблдон, дошли до двух финалов на турнирах WTA 1000 и полуфинала US Open. В 2022 году они уже выигрывали Итоговый турнир в парном разряде.

Мертенс занимает седьмое место в парном рейтинге WTA, Кудерметова — десятое. Бельгийка выиграла свой 23-й титул в парах, россиянка — десятый.

В Эр-Рияде также выступала российская пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер, но проиграла все три матча на групповом этапе.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток и пар сезона, завершится позднее 8 ноября. В финале в одиночном разряде сыграют белоруска Арина Соболенко и Елена Рыбакина из Казахстана. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Вероника Кудерметова
Прямой эфир
