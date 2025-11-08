Федор Емельяненко проведет реванш с Кро Копом по правилам бокса
Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в 2026 году проведет бой по правилам бокса против хорвата Мирко Филиповича, известного как Кро Коп. Об этом Емельяненко сообщил «Газете.Ru».
«Я закончил свои выступления в ММА, потому что мне уже 49 лет и физически я немножко не вытягиваю. Но в боксе все немного попроще. Сейчас мы обсуждаем реальный, а не выставочный поединок», — сказал Емельяненко.
Бой планируется в Сербии в марте—апреле. «Есть полное понимание по арене, где мы будем выступать, по дате, по финансовой поддержке этого турнира. Сейчас осталось самое сложное — утрясти все пункты контракта. Поединок пройдет по правилам бокса. Я бы хотел показать всем миру, что и самбисты могут боксировать», — добавил россиянин.
Помогать Емельяненко готовиться к поединку будет бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев. «Я определенно буду привлекать профессионалов — ближе к самому бою. У нас есть договоренности с Денисом Лебедевым, он хочет присоединиться», — сообщил боец.
Емельяненко и Филипович уже встречались в августе 2005 года, тогда россиянин одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.
Емельяненко 5 февраля 2023 года провел свой последний поединок, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.
Позднее Емельяненко выражал желание провести боксерский бой против Майка Тайсона, но американец не согласился.
