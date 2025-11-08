 Перейти к основному контенту
Федор Емельяненко проведет реванш с Кро Копом по правилам бокса

Поединок должен пройти в Сербии в марте—апреле 2026 года
Федор Емельяненко
Федор Емельяненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в 2026 году проведет бой по правилам бокса против хорвата Мирко Филиповича, известного как Кро Коп. Об этом Емельяненко сообщил «Газете.Ru».

«Я закончил свои выступления в ММА, потому что мне уже 49 лет и физически я немножко не вытягиваю. Но в боксе все немного попроще. Сейчас мы обсуждаем реальный, а не выставочный поединок», — сказал Емельяненко.

Бой планируется в Сербии в марте—апреле. «Есть полное понимание по арене, где мы будем выступать, по дате, по финансовой поддержке этого турнира. Сейчас осталось самое сложное — утрясти все пункты контракта. Поединок пройдет по правилам бокса. Я бы хотел показать всем миру, что и самбисты могут боксировать», — добавил россиянин.

Помогать Емельяненко готовиться к поединку будет бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев. «Я определенно буду привлекать профессионалов — ближе к самому бою. У нас есть договоренности с Денисом Лебедевым, он хочет присоединиться», — сообщил боец.

Емельяненко и Филипович уже встречались в августе 2005 года, тогда россиянин одержал победу и защитил титул чемпиона Pride.

Емельяненко 5 февраля 2023 года провел свой последний поединок, в котором уступил американцу Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде, после чего объявил о завершении карьеры. Всего на счету россиянина в ММА 40 побед и семь поражений, один бой признан несостоявшимся.

Позднее Емельяненко выражал желание провести боксерский бой против Майка Тайсона, но американец не согласился.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) бокс Федор Емельяненко
Федор Емельяненко фото
Федор Емельяненко
спортсмен, боец смешанных единоборств
28 сентября 1976 года
