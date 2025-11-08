Россиянин впервые с 2018 года завоевал медаль на ЧМ по пулевой стрельбе

Антону Аристархову досталась бронзовая медаль в стрельбе из пистолета с 50 метров

Антон Аристархов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Российский спортсмен завоевал первую награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Каире.

Антон Аристархов занял третье место в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 50 м. Он набрал 556 очков.

Золото завоевал Равиндел Сингх из Индии (569 очков), вторым стал южнокореец Ким Чон Ён (556).

Турнир в Каире продлится до 18 ноября. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Последний раз российские стрелки участвовали в чемпионате мира в 2018 году в южнокорейском Чханвоне, где заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых наград.