Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,3 x 3,3 2 2,32 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,95 x 3,2 2 2,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,3 x 3,3 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,9 x 3,5 2 2,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,48 x 4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,5 x 4,6 2 5,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,85 x 4 2 3,75 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,4 2 7,9 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Чемпион КХЛ в составе ЦСКА перешел в «Адмирал»

Обладатель Кубка Гагарина Брюквин перешел в «Адмирал»
Форвард Владимир Брюквин подписал контракт с владивостокским клубом до конца сезона
Владимир Брюквин
Владимир Брюквин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Нападающий Владимир Брюквин перешел в «Адмирал». Об этом сообщила пресс-служба владивостокского клуба КХЛ.

Контракт с 30-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона 2025/26.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик» — 37 матчей и 10 (4+6) очков.

В КХЛ Брюквин также играл за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2023), «Авангард» и московское «Динамо». На его счету 579 матчей в КХЛ и 165 (94+71) очков.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Адмирал» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 18 очков в 21 матче.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Адмирал
