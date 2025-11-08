Чемпион КХЛ в составе ЦСКА перешел в «Адмирал»
Нападающий Владимир Брюквин перешел в «Адмирал». Об этом сообщила пресс-служба владивостокского клуба КХЛ.
Контракт с 30-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона 2025/26.
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик» — 37 матчей и 10 (4+6) очков.
В КХЛ Брюквин также играл за ЦСКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2023), «Авангард» и московское «Динамо». На его счету 579 матчей в КХЛ и 165 (94+71) очков.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Адмирал» занимает 10-е место в Восточной конференции, набрав 18 очков в 21 матче.
