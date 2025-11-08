 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,37 x 5,4 2 7,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,4 x 3,25 2 2,32 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,95 x 3,2 2 2,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,85 x 3,6 2 2,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,48 x 4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,52 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,25 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

В Англии черногорского футболиста отстранили на девять матчей за расизм

Футболиста «Престона» Осмайича дисквалифицировали на 9 матчей за расизм
Черногорский форвард «Престона» Милутин Осмайич был наказан за то, что оскорбил полузащитника сборной Туниса и «Бернли» Ханнибала Межбри во время матча Чемпионшипа
Милутин Осмайич
Милутин Осмайич (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Черногорский нападающий английского клуба «Престон Норт Энд» Милутин Осмайич дисквалифицирован на девять матчей за расистские оскорбления соперника. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Осмайич был наказан за то, что оскорбил полузащитника сборной Туниса и «Бернли» Ханнибала Межбри во время матча, который прошел 15 февраля. Черногорец также был оштрафован на £21 тыс.

Слушание дела Осмайича, который отрицал обвинения, прошло в сентябре. В FA сообщили, что было установлено «тяжкое нарушение», заключающееся в использовании оскорбительных и/или нецензурных слов, включая упоминание цвета кожи и/или расы.

В «Престоне» заявили, что «крайне разочарованы» решением FA. «Мы отмечаем, что результат был определен на основе «баланса вероятностей», а не «вне разумных сомнений», — отметили в клубе, добавив, что выражают неприятие любых форм дискриминации.

Для Осмайича, который выступает за «Престон» с 2023 года, это уже не первая длительная дисквалификация. В 2024 году черногорца отстранили на восемь матчей за укус соперника в шею.

«Престон» в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии), набрав 25 очков в 14 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Англия расизм
Материалы по теме
Россиянина из системы клуба НХЛ дисквалифицировали на 10 матчей за расизм
Спорт
Аргентине и Албании дали шестизначные штрафы за расизм в отборе ЧМ-2026
Спорт
«Тоттенхэм» пожаловался на расизм в адрес не забившего пенальти игрока
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Чемпион КХЛ в составе ЦСКА перешел в «Адмирал» Спорт, 13:17
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами Политика, 13:15
В Москве началось прощание с Юрием Николаевым Общество, 13:07
Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино Общество, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Англии черногорского футболиста отстранили на девять матчей за расизм Спорт, 12:42
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области Политика, 12:28
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА Спорт, 12:19
Генсек НАТО призвал рассказывать жителям альянса о ядерном сдерживании Политика, 12:17
В Харькове остановили работу метро и электротранспорта Политика, 12:05