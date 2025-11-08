В Англии черногорского футболиста отстранили на девять матчей за расизм
Черногорский нападающий английского клуба «Престон Норт Энд» Милутин Осмайич дисквалифицирован на девять матчей за расистские оскорбления соперника. Об этом сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Осмайич был наказан за то, что оскорбил полузащитника сборной Туниса и «Бернли» Ханнибала Межбри во время матча, который прошел 15 февраля. Черногорец также был оштрафован на £21 тыс.
Слушание дела Осмайича, который отрицал обвинения, прошло в сентябре. В FA сообщили, что было установлено «тяжкое нарушение», заключающееся в использовании оскорбительных и/или нецензурных слов, включая упоминание цвета кожи и/или расы.
В «Престоне» заявили, что «крайне разочарованы» решением FA. «Мы отмечаем, что результат был определен на основе «баланса вероятностей», а не «вне разумных сомнений», — отметили в клубе, добавив, что выражают неприятие любых форм дискриминации.
Для Осмайича, который выступает за «Престон» с 2023 года, это уже не первая длительная дисквалификация. В 2024 году черногорца отстранили на восемь матчей за укус соперника в шею.
«Престон» в нынешнем сезоне занимает четвертое место в турнирной таблице Чемпионшипа (второго по силе дивизиона чемпионата Англии), набрав 25 очков в 14 матчах.
