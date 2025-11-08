Обладатель Кубка Гагарина Рыков перешел в «Амур»
Защитник Егор Рыков перешел в «Амур». Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба КХЛ.
Односторонний контракт с 28-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона 2025/26.
Рыков начал сезон в тольяттинской «Ладе», а в сентябре расторг соглашение по обоюдному согласию сторон.
В КХЛ Рыков также играл за «Сочи», ЦСКА, «Адмирал», «Северсталь», «Авангард», «Витязь» и «Трактор». Всего в лиге он набрал 67 (6+61) очков в 357 матчах при общем показателе полезности «+4».
В составе СКА Рыков завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Амур» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 21 очко в 23 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»