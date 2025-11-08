 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Обладатель Кубка Гагарина Рыков перешел в «Амур»

Защитник подписал контракт до конца сезона 2025/26
Егор Рыков
Егор Рыков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник Егор Рыков перешел в «Амур». Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба КХЛ.

Односторонний контракт с 28-летним хоккеистом будет действовать до конца сезона 2025/26.

Рыков начал сезон в тольяттинской «Ладе», а в сентябре расторг соглашение по обоюдному согласию сторон.

В КХЛ Рыков также играл за «Сочи», ЦСКА, «Адмирал», «Северсталь», «Авангард», «Витязь» и «Трактор». Всего в лиге он набрал 67 (6+61) очков в 357 матчах при общем показателе полезности «+4».

В составе СКА Рыков завоевал Кубок Гагарина в 2017 году.

В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Амур» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 21 очко в 23 матчах.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Амур
