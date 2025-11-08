Россиянин сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Российский форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков нанес небольшую травму лидеру «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В первом периоде Чибриков в борьбе случайно попал Селебрини клюшкой по лицу, в результате у канадца был сломан зуб.
Селебрини смог продолжить игру, а Чибриков получил двойной малый штраф (четыре минуты).
«Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.
На счету 19-летнего Селебрини шайба и передача в этой игре. Форвард с 23 (9+14) очками вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне.
