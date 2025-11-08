Россиянин сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ

Форвард «Виннипега» Никита Чибриков случайно попал клюшкой по лицу нападающему «Сан-Хосе» Маклину Селебрини

Маклин Селебрини (Фото: Скриншот с видео)

Российский форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков нанес небольшую травму лидеру «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде Чибриков в борьбе случайно попал Селебрини клюшкой по лицу, в результате у канадца был сломан зуб.

Селебрини смог продолжить игру, а Чибриков получил двойной малый штраф (четыре минуты).

«Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.

На счету 19-летнего Селебрини шайба и передача в этой игре. Форвард с 23 (9+14) очками вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне.