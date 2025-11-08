Россиянин Демин впервые в карьере в НБА сыграл в стартовой пятерке

«Бруклин» российского защитника проиграл «Детройту» со счетом 107:125. 19-летний россиянин набрал восемь очков, сделал три подбора, семь передач и один перехват

Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Бруклин Нетс» уступил «Детройт Пистонс» со счетом 107:125 в матче регулярного чемпионата НБА.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Демин, который проводит дебютный сезон в НБА, впервые вышел в стартовой пятерке. Россиянин провел на паркете 23 минуты, набрал восемь очков, сделал три подбора, семь передач и один перехват.

В составе «Детройта» лучшими стали Кейд Каннингем (34 очка и 10 передач) и Джейлен Дюрен (30 очков и 11 подборов). У «Бруклина» Майкл Портер набрал 28 очков.

«Бруклин» наряду с «Вашингтон Уизардс» являются худшими клубами в нынешнем сезоне НБА, у них по одной победе в девяти матчах.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.