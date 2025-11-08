 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,38 x 5,2 2 7,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,45 x 3,25 2 2,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,95 x 3,2 2 2,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,15 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,85 x 3,55 2 2,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,52 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,25 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Россиянин Демин впервые в карьере в НБА сыграл в стартовой пятерке

«Бруклин» российского защитника проиграл «Детройту» со счетом 107:125. 19-летний россиянин набрал восемь очков, сделал три подбора, семь передач и один перехват
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

«Бруклин Нетс» уступил «Детройт Пистонс» со счетом 107:125 в матче регулярного чемпионата НБА.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Демин, который проводит дебютный сезон в НБА, впервые вышел в стартовой пятерке. Россиянин провел на паркете 23 минуты, набрал восемь очков, сделал три подбора, семь передач и один перехват.

В составе «Детройта» лучшими стали Кейд Каннингем (34 очка и 10 передач) и Джейлен Дюрен (30 очков и 11 подборов). У «Бруклина» Майкл Портер набрал 28 очков.

«Бруклин» наряду с «Вашингтон Уизардс» являются худшими клубами в нынешнем сезоне НБА, у них по одной победе в девяти матчах.

Демин был выбран на драфте-2025 под восьмым номером, став самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Бруклин Нетс Егор Демин
Материалы по теме
У главного тренера клуба НБА и сборной США сгорел дом в Майами
Спорт
Чемпиона НБА задержали за наркотики
Спорт
«Бруклин» с Деминым одержал первую победу в текущем сезоне НБА
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 07 ноя, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 07 ноя, 09:47
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Турецкий паром, который не пустили в Сочи, остался в море на вторые сутки Общество, 11:42
ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске Политика, 11:34
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
Дроны атаковали подстанцию в Вологодской области Политика, 11:24
Россиянин сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ Спорт, 11:22
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Bloomberg рассказал, как шведский курорт стал форпостом против России Политика, 11:10
Почему мы срываемся на детей и чем себе помочь: подсказки для родителейПодписка на РБК, 11:08
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Двое человек пострадали при атаке дронов на Саратов Политика, 10:53
Поворот не туда. Почему производитель скутеров Vespa оказался в долгахПодписка на РБК, 10:48
Россиянин Демин впервые в карьере в НБА сыграл в стартовой пятерке Спорт, 10:47
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45