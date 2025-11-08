 Перейти к основному контенту
Спорт
Капризов вышел в лидеры лучших бомбардиров сезона в НХЛ среди россиян

Форвард «Миннесоты» забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс». У Кирилла Капризова теперь 21 очко в нынешнем сезоне, он обошел Евгения Малкина
Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

«Миннесота Уайлд» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей две шайбы забросили российские хоккеисты — Данила Юров (13-я минута) и Кирилл Капризов (49). Также отличились Винни Хиностроза (8), Брок Фейбер (26) и Марко Росси (30). У проигравших голы забили Эмиль Хейнеман (5) и Жан-Габриэль Пажо (39).

Капризов также отметился голевой передачей на Росси и был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету уже 21 (9+12) очко в 16 матчах, россиянин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидирует Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» — 23 (9+14) очка.

Капризов вышел в лидеры лучших бомбардиров сезона среди россиян, обойдя Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз», в активе которого 20 (3+17) очков.

21-летний Юров, который проводит дебютный сезон в НХЛ, забросил свою вторую шайбу и набрал свое второе очко.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Кирилл Капризов россияне в НХЛ
