Спорт⁠,
0

Панарин прервал худшую в карьере в НХЛ серию без набранных очков

Панарин прервал худшую в карьере серию без очков и стал второй звездой дня в НХЛ
Российский форвард «Рейнджерс» в игре с «Детройт Ред Уингз» (4:1) забросил шайбу и отдал две голевые передачи, прервав свою шестиматчевую серию без очков
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

34-летний Панарин в игре против «Детройт Ред Уингз» (4:1) забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Россиянин не набирал очки шесть матчей подряд — это была его худшая серия в карьере в НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 14 матчей и 10 (3+7) очков.

Первой звездой дня признали форварда «Чикаго Блэкхокс» Коннора Бедарда, который забил гол и отдал три ассиста в матче с «Калгари Флэймз» (4:0).

Третьей звездой стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, на счету которого шайба и передача в игре с «Виннипег Джетс» (2:1). 19-летний форвард с 23 (9+14) очками вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне.

Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин россияне в НХЛ
