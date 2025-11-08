Панарин прервал худшую в карьере в НХЛ серию без набранных очков
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
34-летний Панарин в игре против «Детройт Ред Уингз» (4:1) забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Россиянин не набирал очки шесть матчей подряд — это была его худшая серия в карьере в НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету Панарина 14 матчей и 10 (3+7) очков.
Первой звездой дня признали форварда «Чикаго Блэкхокс» Коннора Бедарда, который забил гол и отдал три ассиста в матче с «Калгари Флэймз» (4:0).
Третьей звездой стал нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, на счету которого шайба и передача в игре с «Виннипег Джетс» (2:1). 19-летний форвард с 23 (9+14) очками вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»