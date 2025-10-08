Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ

Георгий Романов предсезонку провел в «Нью-Джерси» на просмотровом контракте, но в итоге подписал соглашение с «Сент-Луисом»

Георгий Романов (Фото: Elsa / Getty Images)

Российский голкипер Георгий Романов подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

Срок соглашения с 25-летним Романовым составил один год. Сезон он начнет в фарм-клубе.

Предсезонку Романов провел в «Нью-Джерси Девилз» на просмотровом контракте, стороны не заключили полноценное соглашение.

Романов, воспитанник екатеринбургского «Автомобилиста», провел последние два сезона в «Сан-Хосе Шаркс». На его счету было десять матчей в НХЛ, в которых россиянин в среднем пропускал 3,53 шайбы и отражал 88,8% бросков. В АХЛ он провел 50 матчей (20 побед), отражая 90,4% бросков и пропуская 3,12 шайбы.

Новый сезон НХЛ стартовал 7 октября.

Основным голкипером «Сент-Луиса» является 32-летний Джордан Биннингтон, его сменщиком — 25-летний Джоэль Хофер.