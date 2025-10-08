Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ
Российский голкипер Георгий Романов подписал контракт с «Сент-Луис Блюз». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
Срок соглашения с 25-летним Романовым составил один год. Сезон он начнет в фарм-клубе.
Предсезонку Романов провел в «Нью-Джерси Девилз» на просмотровом контракте, стороны не заключили полноценное соглашение.
Романов, воспитанник екатеринбургского «Автомобилиста», провел последние два сезона в «Сан-Хосе Шаркс». На его счету было десять матчей в НХЛ, в которых россиянин в среднем пропускал 3,53 шайбы и отражал 88,8% бросков. В АХЛ он провел 50 матчей (20 побед), отражая 90,4% бросков и пропуская 3,12 шайбы.
Новый сезон НХЛ стартовал 7 октября.
Основным голкипером «Сент-Луиса» является 32-летний Джордан Биннингтон, его сменщиком — 25-летний Джоэль Хофер.
