СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ, уступив в овертайме «Автомобилисту»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).

На восьмой минуте форвард «Автомобилиста» Рид Буше не реализовал буллит.

СКА проиграл уже пятый матч подряд.

«Автомобилист» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 13 очками в 13 играх расположился на седьмой строчке на Западе.

В следующем матче СКА 13 октября снова сыграет с «Автомобилистом», только на этот раз дома. Екатеринбургский клуб 10 октября примет омский «Авангард».