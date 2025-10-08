СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ
Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).
На восьмой минуте форвард «Автомобилиста» Рид Буше не реализовал буллит.
СКА проиграл уже пятый матч подряд.
«Автомобилист» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 13 очками в 13 играх расположился на седьмой строчке на Западе.
В следующем матче СКА 13 октября снова сыграет с «Автомобилистом», только на этот раз дома. Екатеринбургский клуб 10 октября примет омский «Авангард».
