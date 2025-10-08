 Перейти к основному контенту
СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ

СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ, уступив в овертайме «Автомобилисту»
Петербургский клуб уступил в овертайме «Автомобилисту»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).

На восьмой минуте форвард «Автомобилиста» Рид Буше не реализовал буллит.

СКА проиграл уже пятый матч подряд.

«Автомобилист» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 13 очками в 13 играх расположился на седьмой строчке на Западе.

В следующем матче СКА 13 октября снова сыграет с «Автомобилистом», только на этот раз дома. Екатеринбургский клуб 10 октября примет омский «Авангард».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Автомобилист
