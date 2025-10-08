 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин умер в 41 год

Прощание с Крапивиным состоится 10 октября в Электростали
Антон Крапивин
Антон Крапивин (Фото: Федерация велосипедного спорта России)

Начальник сборной команды России по велосипедному спорту на шоссе Антон Крапивин скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации велосипедного спорта России.

Причина смерти не уточняется, говорится только, что Крапивин скончался скоропостижно.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Антона Витальевича», — говорится в сообщении.

Прощание с Крапивиным состоится 10 октября в Электростальском морге. Похоронен он будет на кладбище в Ногинске.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

