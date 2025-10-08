Начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин умер в 41 год
Начальник сборной команды России по велосипедному спорту на шоссе Антон Крапивин скончался в возрасте 41 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации велосипедного спорта России.
Причина смерти не уточняется, говорится только, что Крапивин скончался скоропостижно.
«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Антона Витальевича», — говорится в сообщении.
Прощание с Крапивиным состоится 10 октября в Электростальском морге. Похоронен он будет на кладбище в Ногинске.
