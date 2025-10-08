 Перейти к основному контенту
Коннор подписал рекордный контракт с клубом НХЛ «Виннипег» на $96 млн

Американский форвард будет зарабатывать в «Виннипеге» $12 млн в год в течение восьми лет. Это крупнейший контракт в истории «Джетс»
Кайл Коннор
Кайл Коннор (Фото: Sam Hodde / Getty Images)

Американский форвард Кайл Коннор подписал новый контракт с клубом НХЛ «Виннипег Джетс». Об этом сообщается на сайте команды.

Срок соглашения с 28-летним Коннором составил восемь лет, средняя годовая зарплата — $12 млн. Общая сумма контракта, который начнет действовать с сезона 2026/27, составляет $96 млн.

Это крупнейший контракт с истории «Виннипега» и один из самых больших в истории НХЛ. По средней зарплате больше Коннора сумма у россиянина Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд», $17 млн), немца Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз», $14 млн), Натана Маккиннона («Колорадо Эвеланш», $12,6 млн) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон», $12,5 млн).

Овечкина сместили. Кто из россиян получил крупнейший в контракт в хоккее
Спорт
Кирилл Капризов и Александр Овечкин

В прошлом сезоне Коннор установил личные рекорды по очкам (97) и передачам (56), вошел в десятку лучших игроков НХЛ по очкам (седьмое место) и голам (седьмое место, 41). Всего форвард, выбранный «Виннипегом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 17-м номером, набрал 582 (284+298) очка в 613 матчах в НХЛ в карьере.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

