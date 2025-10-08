Четыре клуба РПЛ вошли в топ-100 команд мира с самым дорогим составом
Четыре команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-100 футбольных клубов мира по трансферной стоимости игроков, сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).
Петербургский «Зенит» занял 63-е место, состав клуба оценивается в €225 млн (учитываются в том числе игроки, отданные в аренду).
В топ-100 также вошли московские ЦСКА (80-е место; €169 млн), «Локомотив» (88; €136 млн) и «Динамо» (99; €134 млн).
Лидирует в списке «Челси» (€1,8 млрд), в первой тройке мадридский «Реал» (€1,68 млрд) и «Манчестер Сити» (€1,48 млрд).
ЦСКА также оказался в рейтинге самых подорожавших за год команд — плюс €49 млн. «Челси» прибавил €364 млн.
Состав «Зенита» потерял за год в стоимости €46 млн, московского «Спартака» — €67 млн. Лидер здесь «Манчестер Юнайтед» — минус €377 млн.
