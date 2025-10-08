 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,3 2 2,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 2,95 x 3,25 2 2,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Беларусь Дания 1 28 x 7,6 2 1,13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,14 x 7,6 2 24 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 22 2 70 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,4 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 7,7 2 26 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Четыре клуба РПЛ вошли в топ-100 команд мира с самым дорогим составом

«Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» вошли в топ-100 клубов по трансферной стоимости игроков по версии CIES. Лидирует в рейтинге «Челси»
Игроки &laquo;Зенита&raquo;
Игроки «Зенита» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Четыре команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-100 футбольных клубов мира по трансферной стоимости игроков, сообщается на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Петербургский «Зенит» занял 63-е место, состав клуба оценивается в €225 млн (учитываются в том числе игроки, отданные в аренду).

В топ-100 также вошли московские ЦСКА (80-е место; €169 млн), «Локомотив» (88; €136 млн) и «Динамо» (99; €134 млн).

Лидирует в списке «Челси» (€1,8 млрд), в первой тройке мадридский «Реал» (€1,68 млрд) и «Манчестер Сити» (€1,48 млрд).

ЦСКА также оказался в рейтинге самых подорожавших за год команд — плюс €49 млн. «Челси» прибавил €364 млн.

Состав «Зенита» потерял за год в стоимости €46 млн, московского «Спартака» — €67 млн. Лидер здесь «Манчестер Юнайтед» — минус €377 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК ЦСКА ФК Локомотив Москва ФК Динамо Москва ФК Спартак Москва Челси Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Материалы по теме
Очередной рекорд «Спартака». Главные итоги трансферного окна в РПЛ
Спорт
Полмиллиарда на новичков. Какой клуб установил рекорд трат на трансферы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Синоптик спрогнозировала смену тумана на дожди в Москве Город, 18:25
Число пострадавших в Масловой Пристани после удара ВСУ выросло до 11 Политика, 18:24
Корабль Blue Origin совершил полет с туристами к границе космоса Общество, 18:19
Спортивный стриминг допустил выход на прибыль после инвестиций Блаватника Бизнес, 18:15
Начальник сборной России по велоспорту Антон Крапивин умер в 41 год Спорт, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Экс-кондитер Коркунов выплатит кредиторам по мировому соглашению ₽609 млн Бизнес, 18:08
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ЦБ сохранил официальный курс доллара на 9 октября ниже ₽82 Инвестиции, 18:03
Швейцария откажется принимать беженцев из западных областей Украины Политика, 18:01
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Убитый в Петербурге архитектор Супоницкий должен был стрелявшему $3,6 млн Общество, 17:57
Коннор подписал рекордный контракт с клубом НХЛ «Виннипег» на $96 млн Спорт, 17:54
Госдума отклонила законопроект о защите ипотечников от банкротства Недвижимость, 17:50
На Гребенщикова составили протокол о нарушении деятельности иноагента Политика, 17:47