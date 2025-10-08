 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Спортивный журналист получил смертельные травмы на фестивале корриды

Бывший комментатор Eurosport получил смертельные травмы на фестивале корриды
Француз Гийом Ди Грация, который 26 лет работал на Eurosport, где комментировал велоспорт, скончался после несчастного случая, который произошел во время абривадо (когда быков перегоняют по улицам города)
Гийом Ди&nbsp;Грация
Гийом Ди Грация (Фото: Eurosport)

Известный спортивный журналист Гийом Ди Грация, который много лет работал на Eurosport, скончался в возрасте 52 лет через два дня после несчастного случая на фестивале корриды в Лангладе (департамент Гар на юге Франции). Об этом сообщает AFP.

В семье Ди Грация рассказали, что несчастный случай произошел во время абривадо, камаргской традиции, когда быков перегоняют по улицам города под надзором конных стражников.

Журналист 4 октября отпраздновал свой 52-й день рождения. В 1999 году он начал работать на Eurosport, впоследствии став культовым комментатором «Тур де Франс», отмечает L'Equipe.

Ди Грация покинул телеканал этим летом. В мае его впервые отстранили за «неподобающее поведение по отношению к визажисту», а затем во второй раз в июле, что лишило его возможности работать на «Тур де Франс». Помимо велоспорта, он комментировал футбол, биатлон и прыжки с трамплина.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
велоспорт Франция
