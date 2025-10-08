Спортивный журналист получил смертельные травмы на фестивале корриды
Известный спортивный журналист Гийом Ди Грация, который много лет работал на Eurosport, скончался в возрасте 52 лет через два дня после несчастного случая на фестивале корриды в Лангладе (департамент Гар на юге Франции). Об этом сообщает AFP.
В семье Ди Грация рассказали, что несчастный случай произошел во время абривадо, камаргской традиции, когда быков перегоняют по улицам города под надзором конных стражников.
Журналист 4 октября отпраздновал свой 52-й день рождения. В 1999 году он начал работать на Eurosport, впоследствии став культовым комментатором «Тур де Франс», отмечает L'Equipe.
Ди Грация покинул телеканал этим летом. В мае его впервые отстранили за «неподобающее поведение по отношению к визажисту», а затем во второй раз в июле, что лишило его возможности работать на «Тур де Франс». Помимо велоспорта, он комментировал футбол, биатлон и прыжки с трамплина.
