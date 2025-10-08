Спортивный журналист получил смертельные травмы на фестивале корриды

Француз Гийом Ди Грация, который 26 лет работал на Eurosport, где комментировал велоспорт, скончался после несчастного случая, который произошел во время абривадо (когда быков перегоняют по улицам города)

Гийом Ди Грация (Фото: Eurosport)

Известный спортивный журналист Гийом Ди Грация, который много лет работал на Eurosport, скончался в возрасте 52 лет через два дня после несчастного случая на фестивале корриды в Лангладе (департамент Гар на юге Франции). Об этом сообщает AFP.

В семье Ди Грация рассказали, что несчастный случай произошел во время абривадо, камаргской традиции, когда быков перегоняют по улицам города под надзором конных стражников.

Журналист 4 октября отпраздновал свой 52-й день рождения. В 1999 году он начал работать на Eurosport, впоследствии став культовым комментатором «Тур де Франс», отмечает L'Equipe.

Ди Грация покинул телеканал этим летом. В мае его впервые отстранили за «неподобающее поведение по отношению к визажисту», а затем во второй раз в июле, что лишило его возможности работать на «Тур де Франс». Помимо велоспорта, он комментировал футбол, биатлон и прыжки с трамплина.