Клуб КХЛ подписал контракт с проведшим более 500 матчей в НХЛ американцем
«Шанхай Дрэгонс» заключил контракт с американским нападающим Кевином Лабанком. Об этом сообщается в телеграм-канале китайского клуба КХЛ.
Соглашение с 29-летним форвардом подписано до конца сезона.
Последние девять лет Лабанк выступал в НХЛ за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс», провел 542 матча и набрал 251 (89 + 162) очко. Также форвард является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.
«Лабанк — игрок для топ-6, его карьера в НХЛ говорит сама за себя, это тот опыт, который очень пригодится нашей команде. Праворукий крайний нападающий, любит играть в атаке, создавать моменты и забивать. Хорош при игре в большинстве. Его хотели видеть в своем составе несколько клубов КХЛ, поэтому мы рады, что Кевин выбрал «Шанхай Дрэгонс», — сказал генеральный менеджер клуба Игорь Варицкий.
В нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ «Шанхай Дрэгонс» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 14 очков в 11 матчах.
