«Салават Юлаев» продал в СКА лучшего бомбардира МХЛ
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Ильичев обменян в петербургский СКА. Об этом сообщается на сайте уфимского клуба КХЛ.
Взамен «Салават» получил денежную компенсацию. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее сумма составила 10 млн руб.
19-летний Ильичев является воспитанником хоккейной школы «Салавата Юлаева», но состав уфимского клуба он пополнил только летом 2025 года. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) он дебютировал в 2022 году в команде «Русские Витязи», в прошлом сезоне с 33 шайбами форвард стал лучшим снайпером МХЛ.
В прошлом сезоне Ильичев также дебютировал в КХЛ, проведя 12 матчей в составе подмосковного «Витязя». За «Салават» нападающий сыграть так и не успел. В текущем сезоне Ильичев в шести матчах МХЛ в составе «Толпара» набрал 7 (3 + 4) очков.
Кроме того, «Салават» обменял 18-летнего форварда Романа Ризванова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает последнее место в Восточной конференции и во всей лиге, набрав восемь очков в десяти матчах.
