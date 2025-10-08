«Салават Юлаев» продал в СКА лучшего бомбардира МХЛ

19-летний форвард Максим Ильичев продолжит карьеру в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал ХК «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Ильичев обменян в петербургский СКА. Об этом сообщается на сайте уфимского клуба КХЛ.

Взамен «Салават» получил денежную компенсацию. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ее сумма составила 10 млн руб.

19-летний Ильичев является воспитанником хоккейной школы «Салавата Юлаева», но состав уфимского клуба он пополнил только летом 2025 года. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) он дебютировал в 2022 году в команде «Русские Витязи», в прошлом сезоне с 33 шайбами форвард стал лучшим снайпером МХЛ.

В прошлом сезоне Ильичев также дебютировал в КХЛ, проведя 12 матчей в составе подмосковного «Витязя». За «Салават» нападающий сыграть так и не успел. В текущем сезоне Ильичев в шести матчах МХЛ в составе «Толпара» набрал 7 (3 + 4) очков.

Кроме того, «Салават» обменял 18-летнего форварда Романа Ризванова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает последнее место в Восточной конференции и во всей лиге, набрав восемь очков в десяти матчах.