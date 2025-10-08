 Перейти к основному контенту
Техдира японской федерации арестовали за просмотр детского порно

Техдира японской федерации арестовали во Франции за просмотр детского порно
Масанага Кагэяма был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль. Мужчина был приговорен к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в €5 тыс. за просмотр детской порнографии
Масанага Кагэяма
Масанага Кагэяма (Фото: Gerrit Van Keulen / Presse Sports)

Технический директор Японской футбольной ассоциации (JFA) Масанага Кагэяма получил условный срок во Франции за просмотр детской порнографии во время авиаперелета. Об этом AFP сообщила прокуратура суда Бобиньи (город на севере Франции).

Кагэяма был задержан в аэропорту Шарль-де-Голль.  Он направлялся в Чили на чемпионат мира среди команд до 20 лет.

Le Parisien сообщил, что бортпроводники самолета заметил просмотр детского порно на ноутбуке мужчины во время полета. Сам Кагэяма заявил, что это созданные нейросетями изображения.

58-летний мужчина признался в суде, что просматривал изображения. Он отметил, что ему стыдно, однако он не знал, что такой контент во Франции неприемлем.

Суд приговорил мужчину к 18 месяцам условного тюремного заключения и штрафу в €5 тыс. за ввоз, хранение, запись или сохранение порнографических изображений несовершеннолетнего младше 15 лет.

Кагэяма запретили работать с детьми и подростками в течение 10 лет, также в течение этого срока нельзя посещать Францию. Он был внесен в национальный реестр сексуальных преступников Франции.

JFA сообщила, что расторгла контракт с техническим директором.

58-летний Кагэяма отвечал за реализацию мер по укреплению футбольных команд Японии, включая национальную команду, а также за обучение тренеров и воспитание молодых игроков.

Кагэяма провел футбольную карьеру с 1991-го по 1996-й года на позиции защитника, выступая в чемпионате Японии. После окончания футбольной карьеры возглавлял несколько клубов лиги. В 2017-м году руководил японской командой до 20 лет. При нем Япония заняла третье место на чемпионате Азиатской конфедерации футбола (АФК) 2018 года среди игроков до 19 лет и прошла квалификацию на чемпионат мира 2019 года команды до 20 лет.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Япония
