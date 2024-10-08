Футболист «Спартака» назвал некрасивыми слова Тюкавина о Денисове

Защитник «Спартака» Никита Чернов немного обиделся на «динамовца» Константина Тюкавина, который заявил, что у другого «спартаковца» Даниила Денисова есть проблемы при игре в обороне

Никита Чернов (Фото: Belkin Alexey / Global look press)

Слова нападающего «Динамо» Константина Тюкавина о защитнике «Спартака» Данииле Денисове были некрасивыми, заявил в интервью «РБК Спорт» игрок «Спартака» Никита Чернов.

«Немного на Костю Тюкавина обиделся. Чуть-чуть некрасиво было по отношению к Денисову», — сказал он.

Также Чернов признался, что ему не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например читать о себе ложь. «На поле могу отреагировать на судейские решения. Так за полем в целом ничего такого не было», — добавил футболист.

Инцидент между Тюкавиным и Денисовым произошел после матча «Спартака» и «Динамо», который прошел 22 сентября. Тогда Тюкавин сказал, что в конце встречи специально пошел в зону Денисова, так как знает, что он не так хорошо обороняется, и забил гол.

Матч чемпионата завершился со счетом 2:2. После встречи уже в Кубке России, которая закончилась победой «красно‑белых» со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал — покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?»