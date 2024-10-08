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Эксклюзив

В «Спартаке» заявили о постановке игры, которой раньше не было в клубе

Футболист Чернов заявил о постановке игры, которой раньше не было в «Спартаке»
Защитник московского клуба Чернов в интервью РБК рассказал, что Деян Станкович не просит своих подопечных играть на результат, а ставит перед ними конкретные задачи
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ставит команде игру, которую никто из предыдущих тренеров не ставил, сообщил в интервью «РБК Спорт» защитник команды Никита Чернов.

Станкович, по оценке спортсмена, очень хороший тренер. «Он ставит нам игру, которую никто не ставил, в первую очередь речь о высоком прессинге. Для такого футбола ты должен быть уверенным в себе, потому что если в игре один в один еще в себя не веришь до конца, то даже нет смысла выходить. Еще мне нравится, что тренер четко говорит, что он хочет от команды. И если что-то не так идет, он тебя просто поменяет на того, кто будет выполнять его требования лучше», — сказал Чернов.

На уточняющий вопрос, неужели раньше в «Спартаке» тренеры не совсем четко доносили свои требования, Чернов допустил, что часть формулировок у предыдущих специалистов была размыта.

«Вот мне нравилось, как Владимир Слишкович объяснял еще. Ты либо делаешь как говорят, либо не играешь. Так же со Станковичем. Мы стали больше играть в атаку, где-то меньше у своих ворот стоим охраняем счет. Даже если мы там выигрываем и счет максимально скользкий, то он все равно просит бежать в атаку и гнуть свою линию. Нет такого, чтобы нам говорили играть на результат. Всегда все в атаку. Это подкупает», — заявил Чернов.

При Чернове главными тренерами «Спартака» были Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаль, Владимир Слишкович и Деян Станкович. Чернову 28 лет. В 2022 году он перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов». В составе «красно-белых» он провел 75 игр и забил один мяч. В его активе два Суперкубка России, Кубок России.

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