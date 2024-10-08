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Эксклюзив

Воспитанник ЦСКА вошел в капитанский совет «Спартака»

Воспитанник ЦСКА Чернов вошел в капитанский совет «Спартака»
По словам Никиты Чернова, он почувствовал большее к себе доверие со стороны главного тренера команды Деяна Станковича. В частности, он отметил, что может подойти и высказать мнение, что получается или нет у команды
Никита Чернов
Никита Чернов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Никита Чернов вошел в капитанский совет московского «Спартака». Об этом он рассказал в интервью «РБК Спорт».

Футболист отметил, что после покупки командой другого центрального защитника Миенти Абены почувствовал к себе со стороны главного тренера команды Деяна Станковича еще большее доверие. «У нас есть капитанский совет, в который я вхожу, поэтому тоже чувствую доверие, его стало еще больше. И с тренером тоже каждый день на связи, он узнает, как у меня по травме дела», — сказал Чернов.

По его словам, капитанский совет клуба держит прямую связь с главным тренером. «Команда может быть чем-то недовольна или чем-то, наоборот, довольна, кто-то из нас подходит к тренеру и доводит до него наше мнение. Иногда подойти и сказать, что у нас что-то не получается, может быть, что-то поменять надо», — дополнил он.

Кроме Чернова в капитанский совет входят Роман Зобнин, Александр Максименко, Срджан Бабич и Кристофер Мартинс.

28-летний Чернов является воспитанником московского ЦСКА. В 2022 году он перешел в «Спартак», поиграв до этого два года в «Крыльях Советов». В составе «красно-белых» он провел 75 игр и забил один мяч. В его активе два Суперкубка России, Кубок России. С 15 лет привлекался в национальную сборную разных возрастов. Чернов является серебряным призером чемпионата Европы (до 19 лет). В составе взрослой сборной России сыграл два матча.

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