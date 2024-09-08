Министр спорта оценил выступление россиян на Паралимпиаде в Париже

Министр назвал выступление успешным и поздравил спортсменов

Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Выступление сборной России на Паралимпиаде в Париже является достойным, заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев.

«Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже», — сказал чиновник.

По его словам, достижение россиян является результатом большой работы, самоотдачи, целеустремленности. «Мы гордимся нашими паралимпийцами. Благодарю тренеров и специалистов, кто помогал и готовил атлетов к Играм. Россия уделяет огромное внимание развитию паралимпийского спорта и продолжит оказывать всю необходимую материально-техническую и организационную поддержку», — подытожил Дегтярев.

На завершившихся Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали 64 медали. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.

Всего на счету российской сборной 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Большую часть наград россияне завоевали в водных видах спорта.