 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Министр спорта оценил выступление россиян на Паралимпиаде в Париже

Министр спорта Дегтярев оценил выступление сборной России на Паралимпиаде
Министр назвал выступление успешным и поздравил спортсменов
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Выступление сборной России на Паралимпиаде в Париже является достойным, заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев.

«Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже», — сказал чиновник.

По его словам, достижение россиян является результатом большой работы, самоотдачи, целеустремленности. «Мы гордимся нашими паралимпийцами. Благодарю тренеров и специалистов, кто помогал и готовил атлетов к Играм. Россия уделяет огромное внимание развитию паралимпийского спорта и продолжит оказывать всю необходимую материально-техническую и организационную поддержку», — подытожил Дегтярев.

На завершившихся Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали 64 медали. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.

Всего на счету российской сборной 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Большую часть наград россияне завоевали в водных видах спорта.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Паралимпиада Михаил Дегтярев министр спорта Париж Олимпиада
Материалы по теме
Немецкий телеканал отменил шоу комика из-за шутки про паралимпийцев
Спорт
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже
Спорт
Российская пловчиха побила второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Запашный поблагодарил Маслякова за то, что он «делал всю жизнь»Общество, 20:05
Ресурсы ЦИК и ДЭГ подверглись более чем 200 DDoS-атакам за время выборовПолитика, 19:52
Умер многолетний ведущий КВН Александр Масляков. Архивные фотоLife, 19:44
Министр спорта оценил выступление россиян на Паралимпиаде в ПарижеСпорт, 19:36
Лавров прибыл в Саудовскую АравиюПолитика, 19:30
Действующие главы и врио вырвались в лидеры на выборах в пяти регионахПолитика, 19:09
Умер Александр Масляков⁠Общество, 18:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Резервуары с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской областиПолитика, 18:47
Патриарх Кирилл призвал молиться за то, чтобы «лихолетье миновало»Политика, 18:45
Шольц пообещал до конца разобраться в деле о подрыве «Северных потоков»Политика, 18:37
Немецкий телеканал отменил шоу комика из-за шутки про паралимпийцевСпорт, 18:19
На выборах мэра Анадыря победил кандидат от «Единой России»Политика, 17:55
Наблюдательницу на выборах в Петербурге задержали за надпись на бюллетенеПолитика, 17:32
Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клубСпорт, 17:08