Министр спорта оценил выступление россиян на Паралимпиаде в Париже
Выступление сборной России на Паралимпиаде в Париже является достойным, заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев.
«Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже», — сказал чиновник.
По его словам, достижение россиян является результатом большой работы, самоотдачи, целеустремленности. «Мы гордимся нашими паралимпийцами. Благодарю тренеров и специалистов, кто помогал и готовил атлетов к Играм. Россия уделяет огромное внимание развитию паралимпийского спорта и продолжит оказывать всю необходимую материально-техническую и организационную поддержку», — подытожил Дегтярев.
На завершившихся Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали 64 медали. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.
Всего на счету российской сборной 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Большую часть наград россияне завоевали в водных видах спорта.
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