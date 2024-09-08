Немецкий телеканал отменил шоу комика из-за шутки про паралимпийцев

Поводом для отмены выхода шоу стала шутка комика Люка Мокриджа. В своем личном подкасте он пошутил: «Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним»

Люк Мокридж (Фото: IMAGO/Marc John)

Выход нового выпуска телевизионного шоу «Что в коробке?» на немецком телеканале Sat.1 отменен. Об этом пишет издание Bild. «РБК Спорт» также не обнаружил в телевизионной сетке канала шоу «Что в коробке?».

Bild отмечает, что канал отменил выход шоу с ведущим Люком Мокриджем из-за его шутки про участников Паралимпийских игр. Комик в своем авторском подкасте «Немцы» пошутил: «Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним».

Представитель Sat.1 Кристоф Кёрфер, слова которого приводит Bluewin, после шутки Мокриджа заявил, что комик извинился за свои «неуместные слова». Однако вещатель надеется, что комик найдет способ не ограничиться своими словами, а показать раскаяние делом.

На своей странице в Instagram с аудиторией почти 900 тыс. (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Мокридж извинился за свои слова. Он подчеркнул, что никогда не собирался высмеивать людей с ограниченными возможностями, особенно во время Паралимпийских игр.

Мокридж — сын канадского актера и комика Билла Мокриджа и итальянской актрисы и комика Марджи Кински. Он известен различными стендап-выступлениями в Германии.

В воскресенье завершаются Паралимпийские игры в Париже. На них российские спортсмены завоевали 64 медали. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.