 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Немецкий телеканал отменил шоу комика из-за шутки про паралимпийцев

Шоу комика отменили в Германии из-за шутки про «утонувших» паралимпийцев
Поводом для отмены выхода шоу стала шутка комика Люка Мокриджа. В своем личном подкасте он пошутил: «Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним»
Люк Мокридж
Люк Мокридж (Фото: IMAGO/Marc John)

Выход нового выпуска телевизионного шоу «Что в коробке?» на немецком телеканале Sat.1 отменен. Об этом пишет издание Bild. «РБК Спорт» также не обнаружил в телевизионной сетке канала шоу «Что в коробке?».

Bild отмечает, что канал отменил выход шоу с ведущим Люком Мокриджем из-за его шутки про участников Паралимпийских игр. Комик в своем авторском подкасте «Немцы» пошутил: «Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним».

Представитель Sat.1 Кристоф Кёрфер, слова которого приводит Bluewin, после шутки Мокриджа заявил, что комик извинился за свои «неуместные слова». Однако вещатель надеется, что комик найдет способ не ограничиться своими словами, а показать раскаяние делом.

На своей странице в Instagram с аудиторией почти 900 тыс. (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) Мокридж извинился за свои слова. Он подчеркнул, что никогда не собирался высмеивать людей с ограниченными возможностями, особенно во время Паралимпийских игр.

Мокридж — сын канадского актера и комика Билла Мокриджа и итальянской актрисы и комика Марджи Кински. Он известен различными стендап-выступлениями в Германии.

В воскресенье завершаются Паралимпийские игры в Париже. На них российские спортсмены завоевали 64 медали. Последним из россиян выступил Денис Гаврилов, который в марафонском беге среди спортсменов с нарушением зрения занял четвертое место.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны

Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн

Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Паралимпиада
Материалы по теме
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже
Спорт
Российская пловчиха побила второй мировой рекорд на Паралимпиаде
Спорт
Российский пловец Жданов завоевал второе золото на Паралимпиаде в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Резервуары с топливом загорелись после атаки ВСУ в Белгородской областиПолитика, 18:47
Патриарх Кирилл призвал молиться за то, чтобы «лихолетье миновало»Политика, 18:45
Шольц пообещал до конца разобраться в деле о подрыве «Северных потоков»Политика, 18:37
Немецкий телеканал отменил шоу комика из-за шутки про паралимпийцевСпорт, 18:19
На выборах мэра Анадыря победил кандидат от «Единой России»Политика, 17:55
Наблюдательницу на выборах в Петербурге задержали за надпись на бюллетенеПолитика, 17:32
Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клубСпорт, 17:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Шольц заявил о «моменте для дискуссий» о завершении конфликта на УкраинеПолитика, 17:06
В Латвии заявили о падении «российского военного дрона»Политика, 16:58
В Госдуме предложили проводить консультации с психологом перед разводомОбщество, 16:40
Адвокат Моргенштерна не увидел оснований для розыска артистаПолитика, 16:26
Алаудинов предупредил Европу о катастрофе из-за «заигрывания» с АЭСПолитика, 16:08
Петр Ян не увидел ничего особенного в брате НурмагомедоваСпорт, 15:43
На заводе АвтоВАЗа в Тольятти произошел пожарОбщество, 15:36