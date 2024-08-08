Скалолаз из США Уотсон установил мировой рекорд, но взял только бронзу Олимпиады

Скалолаз из США установил мировой рекорд, но взял только бронзу Олимпиады

Чемпионом Игр в скалолазании на скорость стал индонезиец Веддрик Леонардо, результат которого был на 0,01 секунды хуже, чем у бронзового призера Сэма Уотсона, который в малом финале побил мировой рекорд

Сэм Уотсон (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Американский скалолаз Сэм Уотсон побил принадлежавший ему мировой рекорд в скорости на Олимпиаде в Париже.

В малом финале за бронзу он показал время 4,74 секунды.

Предыдущее достижение, 4,79 секунды, Уотсон установил в апреле.

Золото в этой дисциплине взял индонезиец Веддрик Леонардо (4,75), который в финале опередил китайца У Пэна (4,77).

Спортивное скалолазание дебютировало на Олимпиадах в 2021 году в Токио — тогда были разыграны в мужском и женском многоборье (лазание на трудность и на время, а также боулдеринг — лазание по коротким и очень сложным трассам).

В Париже скалолазы разыгрывают уже по две награды у мужчин и женщин (скорость и комбинация).