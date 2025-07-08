Павлюченкова проиграла американке с русскими корнями на Уимблдоне

Российская теннисистка уступила в 1/4 финала Аманде Анисимовой со счетом 1:6, 6:7 (9:11)

Анастасия Павлюченкова (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 34-летняя Павлюченкова уступила американке Аманде Анисимовой, 12-й ракетке мира, со счетом 1:6, 6:7 (9:11).

Следующей соперницей Анисимовой станет белоруска Арина Соболенко, первый номер рейтинга WTA.

Павлюченкова занимает 50-е место в рейтинге WTA (восьмая из россиянок). На счету бывшей 11-й ракетки мира 12 титулов WTA. В 2016 году она также играла в 1/4 финала Уимблдона.

У 23-летней Анисимовой русские корни, ее родители эмигрировали в США из России. Родилась она во Фрихолде (штат Нью-Джерси).

Ранее лучшим результатом Анисимовой в карьере на турнирах «Большого шлема» был полуфинал «Ролан Гаррос» 2019 года. В мае 2023 года теннисистка объявила, что берет бессрочную паузу в карьере, сославшись на выгорание и опасения за свое психическое здоровье. На корт она вернулась в начале следующего сезона. На счету Анисимовой три титула WTA.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.