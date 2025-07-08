Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита» перешел в «Крылья»

Полузащитник Алексей Сутормин подписал с самарским клубом контракт на один год. Также состав «Крыльев Советов» пополнил вратарь Никита Кокарев, который в прошлом сезоне играл за «Химки»

Алексей Сутормин (Фото: pfcks.ru)

Полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщается на сайте самарского клуба.

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на один год.

В начале июня Сутормин покинул «Зенит» по окончании срока контракта. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны. На счету Сутормина три матча и один гол за сборную России.

Прошедший сезон футболист провел в аренде в «Ростове», где сыграл в 32 матчах, отметился двумя голами и одной результативной передачей, а также помог своей команде выйти в суперфинал «Фонбет» Кубка России.

Также «Крылья Советов» подписали трехлетний контракт с 22-летним вратарем Никитой Кокаревым, который в прошлом сезоне играл за подмосковные «Химки» (25 матчей, шесть из которых «на ноль»).