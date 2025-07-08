ЦСКА подписал контракт с канадским форвардом из НХЛ

Ретт Гарднер, на счету которого 41 матч в НХЛ за «Даллас» и «Филадельфию», подписал двухлетний контракт с российским клубом

Ретт Гарднер (слева) (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

ЦСКА заключил контракт с канадским нападающим Реттом Гарднером. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба КХЛ.

Соглашение рассчитано на два года.

29-летний хоккеист всю карьеру провел в Северной Америке. На его счету 41 матч в НХЛ в составе «Даллас Старз» и «Филадельфии Флайерз». Сезон 2024/25 он провел в АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии» — «Лихай Вэлли» (62 матча, 18 очков).

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».