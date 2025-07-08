В США 37-летний боксер умер через несколько часов после проигранного боя
Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес скончался спустя несколько часов после проигранного в Финиксе (штат Аризона) поединка. Об этом сообщает Marca.
37-летний Родригес уступил американцу Филиппу Велле единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках боксерского вечера, организованного промоушеном Del Sol Boxing.
Родригес вернулся в свой номер в отеле после боя и договорился пойти на ужин с другими боксерами. Однако он так и не появился в вестибюле отеля. Тело боксера нашли следующим утром в его номере. В настоящее время полиция расследует причины его смерти.
На счету Родригеса 15 побед, 26 поражений и три ничьи на профессиональном ринге.
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