В США 37-летний боксер умер через несколько часов после проигранного боя

Мексиканец Педро Антонио Родригес был найден мертвым в своем номере отеля на следующее утро после поединка с американцем Филиппом Велле, который он проиграл единогласным решением судей

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес скончался спустя несколько часов после проигранного в Финиксе (штат Аризона) поединка. Об этом сообщает Marca.

37-летний Родригес уступил американцу Филиппу Велле единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках боксерского вечера, организованного промоушеном Del Sol Boxing.

Родригес вернулся в свой номер в отеле после боя и договорился пойти на ужин с другими боксерами. Однако он так и не появился в вестибюле отеля. Тело боксера нашли следующим утром в его номере. В настоящее время полиция расследует причины его смерти.

На счету Родригеса 15 побед, 26 поражений и три ничьи на профессиональном ринге.