Покинувший СКА двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Металлург»

Нападающий Сергей Толчинский подписал двухлетний контракт с магнитогорским клубом

Сергей Толчинский (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий Сергей Толчинский перешел в «Металлург». Об этом сообщается в телеграм-канале магнитогорского клуба КХЛ.

Соглашение с 30-летним игроком подписано на два года — до конца сезона 2026/27.

Накануне Толчинский расторг контракт с петербургским СКА.

Толчинский провел в СКА два сезона, забросил 28 шайб и сделал 46 передач в 74 матчах.

В 2019 году нападающий выиграл Кубок Гагарина с московским ЦСКА, а в 2021-м — с омским «Авангардом» (и был признан самым ценным игроком плей-офф).

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Металлург» проиграл «Авангарду» в первом раунде плей-офф.