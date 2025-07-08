Покинувший СКА двукратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Металлург»
Нападающий Сергей Толчинский перешел в «Металлург». Об этом сообщается в телеграм-канале магнитогорского клуба КХЛ.
Соглашение с 30-летним игроком подписано на два года — до конца сезона 2026/27.
Накануне Толчинский расторг контракт с петербургским СКА.
Толчинский провел в СКА два сезона, забросил 28 шайб и сделал 46 передач в 74 матчах.
В 2019 году нападающий выиграл Кубок Гагарина с московским ЦСКА, а в 2021-м — с омским «Авангардом» (и был признан самым ценным игроком плей-офф).
В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Металлург» проиграл «Авангарду» в первом раунде плей-офф.
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