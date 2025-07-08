Украденные на «Тур де Франс» велосипеды вернули команде

В ночь на воскресенье грабители похитили 11 профессиональных велосипедов у команды Cofidis общей стоимостью около €143 тыс. Полиции вскоре удалось найти украденное

Фото: Jan De Meuleneir / Keystone Press Agency / Global Look Press

Участвующая в «Тур де Франс» французская команда Cofidis сообщила, что ей удалось вернуть все украденные во время многодневки велосипеды.

«Велосипеды, украденные в ночь с воскресенья на понедельник, были обнаружены правоохранительными органами в понедельник днем. Национальная полиция уведомила команду о том, что они были обнаружены в деревне Аллюэн, недалеко от бельгийской границы. Полиция связалась с Cofidis, чтобы передать их сотрудникам команды тем же вечером», — цитирует CyclingNews заявление Cofidis.

Ранее Cofidis сообщила, что вечером 5 июля неизвестные взломали дверь ее грузовика и украли 11 велосипедов. Стоимость украденного составляла около €143 тыс.

«Тур де Франс», одна из трех главных многодневных шоссейных велогонок, проходит с 5 по 27 июля.