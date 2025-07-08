Украденные на «Тур де Франс» велосипеды вернули команде
Участвующая в «Тур де Франс» французская команда Cofidis сообщила, что ей удалось вернуть все украденные во время многодневки велосипеды.
«Велосипеды, украденные в ночь с воскресенья на понедельник, были обнаружены правоохранительными органами в понедельник днем. Национальная полиция уведомила команду о том, что они были обнаружены в деревне Аллюэн, недалеко от бельгийской границы. Полиция связалась с Cofidis, чтобы передать их сотрудникам команды тем же вечером», — цитирует CyclingNews заявление Cofidis.
Ранее Cofidis сообщила, что вечером 5 июля неизвестные взломали дверь ее грузовика и украли 11 велосипедов. Стоимость украденного составляла около €143 тыс.
«Тур де Франс», одна из трех главных многодневных шоссейных велогонок, проходит с 5 по 27 июля.
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