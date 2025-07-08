Лучший бомбардир в истории «Ахмата» вернулся в клуб
Нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате вернулся в «Ахмат». Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.
27-летний форвард подписал контракт сроком на три года.
Прошлый сезон Конате провел в саудовском клубе «Эр-Рияд», где в 29 матчах забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
Конате выступал за «Ахмат» в 2021–2024 годах, провел 90 матчей и забил 34 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба в рамках Российской премьер-лиги.
В России Конате также играл за «Урал», «Тамбов» и «Химки».
«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.
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