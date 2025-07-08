Лучший бомбардир в истории «Ахмата» в РПЛ Конате вернулся в клуб

Лучший бомбардир в истории «Ахмата» вернулся в клуб

Нападающий Мохамед Конате подписал трехлетний контракт с грозненским клубом

Мохамед Конате (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате вернулся в «Ахмат». Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

27-летний форвард подписал контракт сроком на три года.

Прошлый сезон Конате провел в саудовском клубе «Эр-Рияд», где в 29 матчах забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Конате выступал за «Ахмат» в 2021–2024 годах, провел 90 матчей и забил 34 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба в рамках Российской премьер-лиги.

В России Конате также играл за «Урал», «Тамбов» и «Химки».

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.