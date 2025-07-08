Федерация фехтования Украины назвала «плевком в лицо» допуск Егорян на ЧМ
Федерация фехтования Украины возмущена допуском большого числа российских спортсменов на предстоящий чемпионат мира.
Турнир пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси. Там выступят 37 нейтральных спортсменов из России и Белоруссии, в том числе олимпийские чемпионки Яна Егорян и Софья Великая, которым ранее не давали нейтральный статус.
«Международная федерация фехтования (FIE) допустила к участию в чемпионате мира спортсменов в «нейтральном статусе», которые являются представителями ЦСКА и имеют воинские звания. Среди них — находящиеся под санкциями на Украине олимпийские чемпионки Софья Великая и Яна Егорян. Это плевок в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации фехтования Украины.
«Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный», — добавил президент федерации Михаил Ильяшев.
Егорян и Великая представляют ЦСКА, у них звания лейтенанта и майора соответственно.
В FIE ранее существенно облегчили допуск россиян на турниры. В частности, 7 мая федерация объявила о решении допустить россиян к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе во взрослых турнирах.
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