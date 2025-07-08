 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Реал 1 2,3 x 3,67 2 3 Футбол Клубный ЧМ. США Флуминенсе РЖ Челси 1 5,7 x 3,85 2 1,7 Теннис Уимблдон. Женщины Анисимова А Павлюченкова А 1 1,45 x 2 2,9 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Хачанов К 1 1,3 x 2 3,85 Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Зигемунд Л 1 1,1 x 2 8 Теннис Уимблдон. Мужчины Коболли Ф Джокович Н 1 8 x 2 1,1 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,45 x 3,27 2 2,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,2 x 61 2 1,37 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами

Болгарин Светослав Ковачев и черногорец Заим Диванович договорились о расторжении соглашений по обоюдному согласию сторон
Светослав Ковачев
Светослав Ковачев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Черногорский полузащитник Заим Диванович и «Ахмат» расторгли контракт по согласию сторон. Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

Диванович перешел в «Ахмат» зимой 2023 года из солигорского «Шахтера», сыграв за это время в официальных турнирах 29 матчей.

Также «Ахмат» покинул болгарский полузащитник Светослав Ковачев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Ковачев перешел в «Ахмат» летом 2023 года из болгарской «Арды», сыграл за грозненскую команду 47 матчей и забил пять голов.

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ахмат
Материалы по теме
«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Анголы
Спорт
«Ахмат» приобрел аргентинца у вылетевшего из РПЛ клуба
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
Число заражений коклюшем в Японии превысило рекорд 2019 года в два раза Общество, 13:15
Кадры из офиса компании Карапетяна, где прошли обыски Общество, 13:12
Песков допустил пересмотр списка недружественных стран Политика, 13:08
Тренер по физподготовке чемпиона НХЛ вошел в штаб «Спартака» Спорт, 13:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:04
Русские дома отказались от концепции «бабушки, поедающие балалайки» Политика, 13:02
Большая стройка в нефтехимии: чем она важна для инвесторов Инвестиции, 12:58
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Минобороны сообщило об ударах по газовой инфраструктуре на Украине Политика, 12:54
Примаков призвал определиться с братскими чувствами к жителям стран СНГ Политика, 12:53
Куренков поблагодарил Баку за помощь с эвакуацией россиян из Ирана Политика, 12:52
«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами Спорт, 12:52
В парламенте Армении произошла драка. Видео Политика, 12:39
В МИДе рассказали о планах России на фоне роста оборонных расходов НАТО Политика, 12:37
Крупнейший порт Европы приготовится к возможному конфликту НАТО с Россией Политика, 12:37