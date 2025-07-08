«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами

Болгарин Светослав Ковачев и черногорец Заим Диванович договорились о расторжении соглашений по обоюдному согласию сторон

Светослав Ковачев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Черногорский полузащитник Заим Диванович и «Ахмат» расторгли контракт по согласию сторон. Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

Диванович перешел в «Ахмат» зимой 2023 года из солигорского «Шахтера», сыграв за это время в официальных турнирах 29 матчей.

Также «Ахмат» покинул болгарский полузащитник Светослав Ковачев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Ковачев перешел в «Ахмат» летом 2023 года из болгарской «Арды», сыграл за грозненскую команду 47 матчей и забил пять голов.

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.