«Ахмат» расторг контракты с двумя легионерами
Черногорский полузащитник Заим Диванович и «Ахмат» расторгли контракт по согласию сторон. Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.
Диванович перешел в «Ахмат» зимой 2023 года из солигорского «Шахтера», сыграв за это время в официальных турнирах 29 матчей.
Также «Ахмат» покинул болгарский полузащитник Светослав Ковачев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Ковачев перешел в «Ахмат» летом 2023 года из болгарской «Арды», сыграл за грозненскую команду 47 матчей и забил пять голов.
«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.
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