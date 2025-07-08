Сын бывшего вратаря «Челси» Петра Чеха подписал контракт с «Фулхэмом»
Дамиан Чех, сын бывшего голкипера «Челси» Петра Чеха, подписал первый профессиональный контракт. 16-летний Чех будет выступать за английский «Фулхэм», сообщил он в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Дамиан Чех, как и отец, является голкипером. В прошлом году он дебютировал за юношескую сборную Чехии (игроки до 18 лет). Ранее вратарь занимался в академии «Челси».
Петр Чех выступал за «Хмел», «Спарту» (Прага), «Ренн», «Челси» и лондонский «Арсенал». Вратарь четыре раза становился чемпионом Англии, выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы. На его счету рекордные 124 матча за сборную Чехии.
После завершения карьеры футболиста в 2019 году Чех работал в «Челси» на посту технического директора (до 2022-го).
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