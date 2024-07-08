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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер оценил шансы Нидерландов в полуфинале Евро против Англии

Суперкомпьютер и букмекеры оценили шансы Нидерландов против Англии на Евро
Сюжет
Евро-2024
Матч полуфинала Евро-2024 между Англией и Нидерландами состоится 10 июня на стадионе в Дортмунде
Сборная Нидерландов перед четвертьфинальным&nbsp;матчем Евро против Турции&nbsp;&nbsp;
Сборная Нидерландов перед четвертьфинальным матчем Евро против Турции   (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу с вероятностью 37,8% обыграет национальную команду Нидерландов. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta Analytics.

Шансы на победу голландцев оцениваются чуть ниже — в 31,6%. Вероятность ничейного исхода составляет 30,6%.

Букмекеры тоже относят Англию к фаворитам предстоящего противостояния. На победу команды Гарета Саутгейта они дают средний коэффициент в 2,65 (то есть при ставке в 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1650 руб.), тогда как на выигрыш подопечных Рональда Кумана стоит коэффициент в 3,35, а на ничейный исход — 2,95.

Англия попала в полуфинал Евро после победы над швейцарцами. Основное время завершилось со счетом 1:1, но в серии пенальти англичане оказались сильнее (5:3). Нидерланды пробились в 1/2 финала турнира, выиграв у Турции со счетом 2:1.

Матч полуфинала Евро-2024 между Англией и Нидерландами состоится в среду, 10 июня, на стадионе в Дортмунде (начало игры в 22:00 мск).

За всю историю Англия и Нидерланды провели между собой 22 игры на различных турнирах и в рамках товарищеских встреч. Семь побед одержали голландцы, шесть — англичане, а ничейный результат был зафиксирован девять раз. В последний раз сборные противостояли друг другу в июне 2019 года в Лиге наций УЕФА, когда Нидерланды победили со счетом 3:1.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу
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