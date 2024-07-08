Сборные разыграют путевку в финал турнира во вторник, 9 июля, на стадионе в Мюнхене

Игрок сборной Испании Микель Мерино после победного гола в ворота Германии (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Сборная Испании с вероятностью 37,7% обыграет команду Франции в полуфинале чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta Analytics.

Шансы французов на победу в основное время оцениваются в 31,8%, а вероятность ничейного результата — в 30,6%.

Букмекеры тоже отдают небольшое предпочтение испанцам, на победу которых дают средний коэффициент 2,75 (то есть при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1750 руб.). На успех команды Франции выставлен коэффициент 3,20, тогда как на ничью в основное время — 2,90.

Игра Франция — Испания состоится во вторник, 9 июля, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.

Франция пробилась в полуфинал Евро-2024 после победы над португальцами. Основное время матча и дополнительные полчаса закончились нулевой ничьей, однако в серии пенальти команда Дидье Дешама оказалась сильнее (5:3).

Испания в 1/4 финала обыграла хозяйку чемпионата Германию. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в самом конце дополнительного времени победу своей сборной обеспечил Микель Мерино.

Франция и Испания сыграют между собой в полуфинале Евро впервые. Всего команды встречались трижды между собой на стадии плей-офф чемпионата Европы. В 1984 году французы победили со счетом 2:0 в финале домашнего Евро. В 2000 и 2012 годах сборные противостояли друг другу на стадии четвертьфинала и одержали по победе.