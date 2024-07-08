 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Евро-2024 ,  
0 

Суперкомпьютер назвал фаворита матча Франция — Испания в полуфинале Евро

Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворита игры Франция — Испания на Евро
Сюжет
Евро-2024
Сборные разыграют путевку в финал турнира во вторник, 9 июля, на стадионе в Мюнхене
Игрок сборной Испании Микель Мерино после победного гола в ворота Германии&nbsp;
Игрок сборной Испании Микель Мерино после победного гола в ворота Германии  (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Сборная Испании с вероятностью 37,7% обыграет команду Франции в полуфинале чемпионата Европы по футболу. К такому выводу пришел суперкомпьютер статистической компании Opta Analytics.

Шансы французов на победу в основное время оцениваются в 31,8%, а вероятность ничейного результата — в 30,6%.

Букмекеры тоже отдают небольшое предпочтение испанцам, на победу которых дают средний коэффициент 2,75 (то есть при ставке 1 тыс. руб. размер чистого выигрыша составит 1750 руб.). На успех команды Франции выставлен коэффициент 3,20, тогда как на ничью в основное время — 2,90.

Игра Франция — Испания состоится во вторник, 9 июля, на стадионе в Мюнхене. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 мск.

Франция пробилась в полуфинал Евро-2024 после победы над португальцами. Основное время матча и дополнительные полчаса закончились нулевой ничьей, однако в серии пенальти команда Дидье Дешама оказалась сильнее (5:3).

Испания в 1/4 финала обыграла хозяйку чемпионата Германию. Основное время закончилось со счетом 1:1, а в самом конце дополнительного времени победу своей сборной обеспечил Микель Мерино.

Франция и Испания сыграют между собой в полуфинале Евро впервые. Всего команды встречались трижды между собой на стадии плей-офф чемпионата Европы. В 1984 году французы победили со счетом 2:0 в финале домашнего Евро. В 2000 и 2012 годах сборные противостояли друг другу на стадии четвертьфинала и одержали по победе.

Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 Футбол сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Opta
Материалы по теме
Более 320 тыс. фанатов потребовали переигровки матча Испания — Германия
Спорт
Франция победила Португалию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро
Спорт
Почему Испанию не наказали пенальти за «очевидную» игру рукой на Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 95,66 (+0,09) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 88,17 (+0,03) Инвестиции, 17:37
Структура «Интер РАО» построит ЛЭП в Приморье для «Россетей» за Р54 млрд Бизнес, 18:53
Минобороны сообщило о лаборатории отравляющих веществ под Авдеевкой Политика, 18:52
Клуб Овечкина назначил нового генменеджера после неудачи в плей-офф НХЛ Спорт, 18:49
Байден призвал недовольных бросить ему вызов и выдвинуться в президенты Политика, 18:44
Путин пообещал наладить систему отпусков для участников спецоперации Политика, 18:43
Суперкомпьютер оценил шансы Нидерландов в полуфинале Евро против Англии Спорт, 18:27
Минобороны заявило об уничтожении HIMARS, которые ударили по Севастополю Политика, 18:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Частные дома можно строить по эскроу. Как это отразится на рынке ИЖС Недвижимость, 18:24
Путин отменил обязательный полис ОСАГО при постановке машины на учет Общество, 18:22
Рыночные ставки по ипотеке в крупнейших банках практически достигли 20% Недвижимость, 18:22
Купить и продать или купить и сдавать: как подобрать жилье с выгодой РБК и ПИК, 18:19
Четыре человека погибли в колодце очистных сооружений в Балаково Общество, 18:18
Отказавшийся от Олимпиады россиянин сломал ногу на «Тур де Франс» Спорт, 18:11
Зеленский раскрыл содержание оборонного соглашения с Польшей Политика, 18:04