Саутгейт обвинил британские СМИ в сливе тактики сборной Англии на Евро

Главный тренер англичан считает, что освещение прессой тренировок его команды создает дополнительные проблемы на пути к трофею

Гарет Саутгейт (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт обвинил британские СМИ в утечке информации о тактике национальной команды в преддверии матчей Евро. Разбор тренировок коллектива создает дополнительные проблемы на пути к успеху, рассказал специалист TalkSPORT.

«Мы пытаемся выиграть турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы ушли с тренировки. Они оправдываются, заявляя, что получают всю информацию прямо из тренировочного центра, и, возможно, так оно и есть, но как это может помочь команде? Как это может помочь, если у швейцарцев, которые, вероятно, ожидали, что мы будем играть по-другому, было три дня, чтобы решить, что с нами делать?» — заявил Саутгейт.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Англии обыграла команду Швейцарии и вышла в полуфинал чемпионата. Основное время завершилось со счетом 1:1. Швейцарцы вышли вперед на 75-й минуте после гола Брила Эмболо, однако спустя пять минут счет дальним ударом сравнял Букайо Сака. Дополнительные 30 минут не выявили победителя, а в серии пенальти англичане оказались сильнее (5:3).

Теперь в полуфинале команда Англии встретится со сборной Нидерландов, которая обыграла Турцию (2:1). Матч состоится в среду, 10 июля, в Дортмунде (начало в 22:00 мск). Выигравшая команда поборется за звание чемпиона Европы с победителем пары Франция — Испания (игра состоится накануне в Мюнхене).