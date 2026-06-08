AS узнала о требовании «Реала» лишить «Барселону» 23 титулов AS: «Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» 23 титулов из-за дела Негрейры

«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» 23 титулов и отстранить каталонцев от еврокубков из-за многолетних выплат экс-главе судейского комитета Испании Негрейре, из-за которых, по словам мадридцев, искажали результаты матчей

Футболисты «Барселоны» (Фото: David Ramos / Getty Images)

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Мадридский «Реал» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием аннулировать все трофеи, завоеванные «Барселоной» в период выплат бывшему вице-президенту судейского комитета Испании Энрикесу Негрейре. Об этом сообщает газета Diario AS.

В мае президент «Реала» Флорентино Перес заявлял, что клуб готовит 600-страничное досье по делу Негрейры и намерен обратиться в УЕФА. Он подчеркнул, что из-за незаконных действий пострадал не только «Реал», но и другие клубы, в то время как «Барселона» якобы имела постоянное преимущество.

Как пишет издание, «Реал» уже передал в УЕФА досье с юридическими аргументами и доказательствами, которых, по мнению клуба, достаточно для вынесения наказания.

«Реал» требует отстранить «Барселону» от европейских соревнований, а также аннулировать все титулы, завоеванные каталонцами в период 2001–2018 годов. За это время «Барселона» завоевала девять титулов чемпионата Испании, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков страны.

В центре скандала — Хосе Мария Энрикес Негрейра, занимавший пост вице-президента технического комитета судей (СТА) Королевской федерации футбола Испании с 1994 по 2018 год. Расследование утверждает, что в период с 2001 по 2018 год «Барселона» перевела на счета компаний, связанных с Негрейрой, около €8,4 млн.

Прокуратура обвинила каталонский клуб в подкупе с целью повлиять на назначения арбитров. Однако сам Негрейра настаивает, что платили ему не за конкретные судейские решения, а «чтобы обеспечить нейтралитет в судействе», а в «Барселоне» объясняют выплаты консультационными услугами и получением аналитических отчетов об арбитрах.

В мае 2024 года испанский суд отклонил обвинения в подкупе должностного лица на том основании, что Негрейра не был государственным служащим согласно испанскому законодательству. Однако расследование продолжилось по статье о спортивной коррупции. В марте 2026 года судья принял решение продлить расследование еще на шесть месяцев — процесс официально продолжается до сих пор.

Президент УЕФА Александер Чеферин в 2023 году назвал этот скандал «самым серьезным из тех, что он видел в футболе». В УЕФА неоднократно заявляли, что расследование остается открытым и у организации есть право применить санкции согласно собственному дисциплинарному регламенту. В свою очередь, руководство «Барселоны» категорически отвергает все обвинения и называет требования «Реала» попыткой отвлечь внимание от его внутренних проблем.