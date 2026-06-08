Даниил Медведев назвал «загляденьем» игру Андреевой на «Ролан Гаррос» Даниил Медведев назвал «просто загляденьем» игру Андреевой на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев назвал Мирру Андреевой крутой и отметил ее уверенную игру против украинки в полуфинале и польки в финале «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева и Даниил Медведев (Фото: Elsa / Getty Images)

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Первая ракетка России Даниил Медведев заявил, что Мирра Андреева не оставила шансов соперницам на победном «Ролан Гаррос». Видео с комментарием Медведева опубликовано в телеграм-канале «Больше!».

19-летняя Андреева 6 июня победила в парижском турнире «Большого шлема». Медведев в мужском разряде «Ролан Гаррос» проиграл в первом же матче.

Медведев сказал, что Андреева «крутая» и первый выигранный мейджор — только начало для нее.

«Полуфинал и финал были просто загляденьем. Не оставила ни единого шанса никому», — отметил Медведев.

В полуфинале Андреева обыграла украинку Марту Костюк (6:1, 6:3), а в финале — польку Майю Хвалиньскую (6:3; 6:2).

Медведев за карьеру выиграл только один «Большой шлем» — US Open в 2021 году.